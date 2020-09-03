Собчак прилюдно унизила Канделаки за дряблое тело: Считаю позорным

Звезда заявила, что у нее прекрасные бицепсы и трицепсы. "Вообще я – ого-го!" – добавила супруга Константина Богомолова. При этом артистка призналась, что не добивается идеальных форм, так как слишком ленива.
Ксения Собчак призналась: считает позорным выставлять на всеобщее обозрения потуги в спорте, как это делает Тина Канделаки. По мнению актрисы, продюсеру телеканала "Матч ТВ" не стоило бы выкладывать в Сеть упражнения, имея при этом неидеальные формы и жирок.
"А то ты все время говоришь, что ты фитнес-гуру, но все время приседаешь с такой вот попой. Я не против такой попы, я понимаю, что на меня сейчас накинутся толстые женщины", – иронично отметила звезда.
По словам Ксении Собчак, Тина Канделаки прекрасно выглядит в одежде. "Показываешь в красивом платье, вышла и неплохо держишься", – считает супруга Константина Богомолова.
Бывшая подруга журналистки, конечно же, не пропустила колкого высказывания в свой адрес. В личном телеграм-канале продюсер "Матч ТВ" заявила, что друзья прислали ей отрывок пламенной речи Ксении Собчак с пометкой "Ее просто бомбит".
Тина Канделаки также устроила опрос среди подписчиков, чтобы выяснить, почему же коллега постоянно ее цепляет. Поклонники считают, что артистка просто ненавидит соперницу.
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