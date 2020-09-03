Нацепившую шубу поверх купальника Глюкозу смачно приложили: А валенки где и ушанка?

На фотографии с пляжа артистка демонстрирует точеную фигуру в бикини золотистого цвета. Девушка бежит навстречу камере, размахивая руками и улыбаясь. На фоне – море и каменистый берег. Образ Глюкоза дополнила короткой пушистой шубой.
Звезда подписала пост довольно странно. Она вспомнила строчку из популярной песни: "Обстановка по кайфу, мы с тобою". Девушка предложила поклонникам продолжить строфу. В комментариях появились различные варианты: кто-то предпочел бы станцевать с певицей, кто-то – выпить, а третьи не против заняться другими непотребствами.
Правда, больше всего внимания привлек образ Глюкозы. Народ не понял сочетания купальника с шубой. "Где санки? Ну их явно не хватает (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы купальник задом наперед надели? Похоже на полное отчаянье от отсутствия мужчины в жизни ", "В шубе на море... мда", "Ну и вареник у вас!", "Обстановка по кайфу, мы с тобою тупые, летом в шубе на море, способы хайпа любые", "А валенки где и ушанка", "В жару в шубе по пляжу бегаем", "Бревноножка, коротконожка", – написали шутники.
Напомним, в недавнем интервью Глюкоза рассказала, что очень переживает за свою старшую дочь Лиду. У девочки начался переходный возраст, и она вовсю экспериментирует со внешностью. Например, подросток уже успел побриться налысо и сделать пирсинг.
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