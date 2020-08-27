Глюкоза лечит нервы после выходок побрившейся налысо дочери-неформалки

У Глюкозы двое детей – 13-летняя Лида и восьмилетняя Вера. Старшая вошла в переходный возраст и теперь не дает родителям покоя своими выходками. Певица живет в постоянном страхе за наследницу.

Не так давно стало известно, что дочь артистки решила пойти по творческому пути и заняться музыкой. У девочки уже есть псевдоним Lidus, под которым она записала сольный трек "Петарда". Также Лида постоянно экспериментирует с внешностью. Например, недавно подросток обрила голову налысо.

Глюкоза во время общения с журналистами отметила, что старается во всем поддерживать дочь, однако нервов не хватает. Звезда живет в постоянном страхе: боится, что маленькая бунтарка сделает с собой что-то непоправимое – татуировку на пальцах или очередной пирсинг. Чтобы справиться со стрессом, певица даже обратилась за помощью к психологам.

Накануне в личном блоге Глюкоза выложила совместное фото с 13-летней Лидой. Многие посчитали, что на снимке мать выглядит моложе дочери. Юная артистка смотрится довольно эпатажно: розовые короткие волосы, цепи на шее и длинные ногти, больше напоминающие коготки.

Поклонники неоднозначно восприняли подростка, сравнив девочку с дочерью Любови Успенской, которая пошла вразнос. "А учиться? Прежде чем быть "известной артисткой" неплохо было бы получить хоть небольшой багаж знаний (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Капец. А 4 года назад она была нормальной", "У нее все нормально... или как у Успенской дочки?", "Лидочка сатанистка?.. Да уж... Кровь не вода", – пишут в комментариях.

Впрочем, как говорится, от осинки не родятся апельсинки. Стоит напомнить, что в начале карьеры Глюкоза была той еще неформалкой, попадала в постоянные скандалы и проводила время с сомнительными личностями. Также у родителей артистки были проблемы с алкоголем, и девочку воспитывала бабушка.