Глюкоза оправдалась за слова об "украинском Крыме": Делают тебя пешкой в игре

Целую неделю Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) приходила в себя от шока после допроса, который ей устроили сотрудники Пограничной службы Украины. Певица впервые высказалась о запрете посещения этой страны.

Глюкоза объяснила, что на прошлой неделе она отправилась на Украину, чтобы встретиться с друзьями и талантливыми людьми, с которыми хотела поработать. Певица давно мечтала об этом, но не могла поехать в эту страну, потому что действовал запрет на посещение.

Дождавшись его окончания, Глюкоза села в самолет. Как только артистка оказалась в киевском аэропорту, против нее развернули целую операцию. Певицу водили по кабинетам и допрашивали несколько часов. Она ощущала давление со стороны сотрудников пограничной службы – относились к ней как к террористке.

Глюкоза отметила, что в разговоре часто задавался вопрос: "Чей Крым?" Певица не хотела вдаваться в политику, но все-таки спросила: "Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский?" Записав эти слова, правоохранители смонтировали видеоролик, который выполнил свою главную задачу – настроил россиян против артистки.

"Обидно до слез, что делают тебя пешкой в игре, которая нацелена на усугубление межнациональных конфликтов", – написала Глюкоза в "Инстаграм".

После допроса артистка узнала, что ей запрещено посещать Украину до 2023 года за выступление в Крыму в 2014-м. Учитывая, что такое распоряжение делается не впервые, певица вряд ли сможет рассчитывать на визит в эту страну по истечении трех лет.