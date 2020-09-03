58-летняя Андреева оголила ноги на публике

Екатерина Андреева показала фигуру в мини-шортах. Телеведущая отдыхает с мужем в Турции.

Смелым снимком звезда поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Фотографировал ее супруг-бизнесмен Душан Перович. Телеведущая позировала на набережной.

Звезда позирует в мини-шортах, которые подчеркивают ее стройные формы. Поклонники восхитились тем, как выглядит знаменитость в свои годы. "Какие ножки!", "Какая вы красотка!", "Как вам удается оставаться такой стройной", – прокомментировали фото подписчики.

Екатерина Андреева отметила, что сейчас настоящие мужчины на вес даже не золота, а сапфиров, рубинов и изумрудов. Она добавила, что если девушка встретила своего мужчину и нутром поняла, что это "он", раздумывать не надо. "Целься ему прямо в сердце всеми стрелами Амура!" – посоветовала звезда экрана.

Екатерина Андреева любит делиться с поклонниками фотографиями из путешествий, секретами красоты и рассуждать о жизни. Однако о своей семье практически ничего не рассказывает. К слову, она уже более 30 лет счастлива в браке. Ранее она рассказывала, что является для мужа "топливом".

Как писали "Дни.ру", Екатерина Андреева считает, что задача пар – сохранить чувство. "Чтобы оно было кондиционным, чистым, не разведенным всякими гоняшками, типа ругань, зависть, подавление, жадность, унижение, нежелание давать развиваться", – делилась ведущая Первого канала.