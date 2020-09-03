Наташа Королева страдает из-за невосполнимой утраты: Ты всегда в моем сердце!

Наташа Королева уже много лет живет с незаживающей раной в душе. Популярная исполнительница не может смириться с потерей.

Для многих 1 сентября ассоциируется с Днем знаний. Обычно в этот день принято фотографировать учеников с букетами и кранцами наперевес, торопливо спешащих в школу, желать терпения родителям и учителям. А вот для Наташи Королевой этот день навсегда стал днем траура. Дело в том, что в 1993 году у артистки 1 сентября умер отец.

"Папуля мой! Ты всегда в моем сердце!" – коротко, но очень эмоционально обратилась к родственнику популярная исполнительница. Она опубликовала фотографию надгробного памятника с изображенным на нем бюстом Владимира Порывая. Судя по всему, она до сир пор страдает из-за смерти отца.

Поклонники немедленно отреагировали на публикацию. Они рассыпались в соболезнованиях и словах поддержки артистке. А кто-то и умудрился увидеть сходство между отцом Наташи Королевой и ее бывшим мужем, автором-песенником, певцом Игорем Николаевым. "УДИВИТЕЛЬНО!!! Прошу заранее прощения, но мне кажется, что папа Наташи очень похож на Игоря Николаева", – отметил один особо наблюдательный поклонник. Другой с ним согласился: "Копия Игорь Николаев".

Напомним, отец Королевой Владимир Порывай был хормейстером академического хора в Доме учителя в Киеве. После посещения им зоны отчуждения Чернобыля у музыканта развилась лейкемия. Почти десять лет ему удавалось одерживать победу в непростой борьбе со страшным недугом. Однако в итоге рак победил. Отметим, что Наташа Королева была совсем молодой – всего 20 лет – и не была готова к такому удару судьбы.