Наркотики и измены: экс-жена Кержакова облила грязью спортсмена

Похоже, скоро и правда снова грянет большая литература и кинематограф, как написала Вера Полозкова. Времена нынче такие – все сидят по домам, на самоизоляции. Вот и стали представители шоу-бизнеса один за другим книги издавать...
Ранее "Дни.ру" писали, что мачеха Нюши решила перепрофилироваться из продюсера в писатели и представила книгу о семейных тайнах звезды и прочих интересных фактах.
Теперь и бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова взялась за перо. И правда, надо же как-то деньги зарабатывать. Итак, женщина рассказала о браке со спортсменом. Конечно, не обошлось без грязи – а иначе читать не будут. В книге Тюльпанова поведала о постоянных истериках и скандалах в семье, пишет "Телепрограмма".
Кержаков и Тюльпанова были женаты около трех лет. Скандальный и мучительный развод происходил на глазах у всех. Спортсмен обвинял Милану в употреблении запрещенных препаратов и психических расстройствах. Ан нет, книги пишет!
В своем творении она раскрыла все тайны о страданиях, которые терпела. Кержаков якобы бил ее, повышал голос и постоянно изменял. Книга называется "Убей в себе жертву".
О первой измене Милана прочитала в прессе через три месяца после свадьбы. Журналисты хотели взять у Тюльпановой комментарий о том, почему ее муж веселится в компании другой. Тогда она позвонила мужу и услышала обвинение в недоверии.
Когда у семьи родился сын, молодая мать страдала депрессией. Кержаков зачем-то пользовался этим и снимал на телефон моменты, когда у Тюльпановой случались истерики.
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