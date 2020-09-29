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Наркотики и измены: экс-жена Кержакова облила грязью спортсмена

Наркотики и измены: экс-жена Кержакова облила грязью спортсмена

Александр Кержаков. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-жена Кержакова Милана Тюльпанова рассказала о браке с футболистом. Она поведала неприятные подробности неудачных отношений.
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Похоже, скоро и правда снова грянет большая литература и кинематограф, как написала Вера Полозкова. Времена нынче такие – все сидят по домам, на самоизоляции. Вот и стали представители шоу-бизнеса один за другим книги издавать...

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Ранее "Дни.ру" писали, что мачеха Нюши решила перепрофилироваться из продюсера в писатели и представила книгу о семейных тайнах звезды и прочих интересных фактах.

Теперь и бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова взялась за перо. И правда, надо же как-то деньги зарабатывать. Итак, женщина рассказала о браке со спортсменом. Конечно, не обошлось без грязи – а иначе читать не будут. В книге Тюльпанова поведала о постоянных истериках и скандалах в семье, пишет "Телепрограмма".

Кержаков и Тюльпанова были женаты около трех лет. Скандальный и мучительный развод происходил на глазах у всех. Спортсмен обвинял Милану в употреблении запрещенных препаратов и психических расстройствах. Ан нет, книги пишет!

В своем творении она раскрыла все тайны о страданиях, которые терпела. Кержаков якобы бил ее, повышал голос и постоянно изменял. Книга называется "Убей в себе жертву".

О первой измене Милана прочитала в прессе через три месяца после свадьбы. Журналисты хотели взять у Тюльпановой комментарий о том, почему ее муж веселится в компании другой. Тогда она позвонила мужу и услышала обвинение в недоверии.

Когда у семьи родился сын, молодая мать страдала депрессией. Кержаков зачем-то пользовался этим и снимал на телефон моменты, когда у Тюльпановой случались истерики.

Автор: 29 сентября 2020, 17:10 Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник

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