Краше Началовой: дочь Конкина в гробу выглядит сказочной принцессой

В Москве началась церемония прощания с 32-летней дочерью актера Владимира Конкина. Корреспондент "Дни.ру" сообщает подробности с места событий.

Софию Конкину решено похоронить на Пятницком кладбище Москвы рядом с могилой матери – Аллой Львовной, которая умерла от рака в 2010-м. На этом же кладбище покоятся тесть и теща Конкина.

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Отпевания утонувшей в бассейне Софии Конкиной проходит в кладбищенском храме Живоначальной Троицы. Там собрались около 30 человек, среди которых близкие и друзья дочери актера. Церемония проходит в закрытом режиме: присутствующих просят убрать телефоны и не снимать.

Но снимать хочется, ведь София Конкина в гробу выглядит словно принцесса из сказки. Ее любимое платье, идеальный макияж и прическа... "Как живая!", "Краше Началовой!" – шепчутся люди.

Пятницкое кладбище, где проходит церемония, было основано во время эпидемии чумы в 1771 году и получило название получила в честь расположенной на нем церкви в честь Параскевы-Пятницы. Сама же каменная церковь была освящена в 1835-м. Здесь хранится чудотворная икона Божией Матери "Помогательница женам чады рождати". В разное время в этом храме отпевали протоиерея Димитрия Дудко, певца Децла и актрису Нину Дорошину.