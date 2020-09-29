Сэкономил миллион: сколько стоит место под могилу дочери Конкиной на элитном кладбище

На Пятницком кладбище Москвы похоронили 32-летнюю Софию Конкинку, дочь известного по фильмам "Как закалялась сталь" и "Место встречи изменить нельзя" актера Владимира Конкина. Это один из самых известных в столице некрополей.

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