Сэкономил миллион: сколько стоит место под могилу дочери Конкиной на элитном кладбище

Пятницкое кладбище – один из старейших некрополей, возникший во второй половине XVIII. Сначала погост был преимущественно купеческим. Впоследствии тут были похоронены многие известные декабристы, ученые, литераторы.
Здесь нашли свое последнее пристанище рэпер Децл, поэтесса Раиса Кудашева, семья известных производителей винно-водочных изделий Смрновых, звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина...
Пятницкое кладбище – кладбище закрытого типа. Участки здесь доступны для родственного подзахоронения (по истечении санитарного срока). Но на аукционе департамента торговли и услуг правительства Москвы можно купить здесь место под родовое (семейное) захоронение. Цена начинаются от 656 289 до 984 433 рублей, в зависимости от площади участка.
А Владимиру Конкину удалось сэкономить почти миллион рублей. Дело в том что тут покоится не только его умершая в 2010 году от рака жена, но и теща, и тесть. В этом случае место под могилу или подзахоронение выделятся бесплатно. Оплачиваются только услуги ритуальной бригады, которая роет и оформляет могилу.
Напомним, София Конкина утонула в бассейне фитнес-клуба. Сегодня следственные органы проверяют наличие криминального следа в этой смерти. У Софии осталась 11-летняя дочь.
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