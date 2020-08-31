"Это печально": Юлия Меньшова сообщила поклонникам грустную весть

Второй сезон комедии выходил в минувшем феврале на телеканале "Россия 1". Финал этой части сериала "Между нами, девочками" остался открытым. Поклонники пришли к выводу, что теленовеллу ожидает продолжение.
Режиссер картины, Алексей Кирющенко, расстроил фанатов. Кинематографист заявил, что третьего сезона, скорее всего, не будет. Исполнительница главной роли в картине "Между нами, девочками" Юлия Меньшова вернула зрителям надежду. По словам актрисы, продолжение теоретически возможно. Артистка добавила, что производство сериала – сложный процесс с огромным количеством участников.
Судя по всему, третий сезон сериала "Между нами, девочками" свет все-таки не увидит. В личном микроблоге Юлия Меньшова сообщила, что продолжение комедии снимать не будут. Артистка очень расстроилась из-за того, что сюжет картины обрывается "на странной и грустной ноте". На решение авторов сериала, по словам актрисы, повлияло множество факторов. "Это печально, не могу не согласиться!" – сказала Юлия Меньшова.
Напомним, сериал "Между нами, девочками" повествует о трех поколениях женщин одной семьи. Героини картины проживают в провинциальном городе. Персонажи комедии пытаются обрести счастье на любовном поприще.
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