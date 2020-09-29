Невеста: в морге колдуют над телом погибшей дочери Конкина

29 сентября на Пятницком кладбище столицы состоятся похороны 32-летней Софии Конкиной, дочери звезды фильмов "Как закалялась сталь" и "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина. За несколько часов до траурной церемонии над телом покойницы продолжают колдовать специалисты.

прочитано 77 раз