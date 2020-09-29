Невеста: в морге колдуют над телом погибшей дочери Конкина

Дочери актера стало плохо в бассейне столичного фитнес-клуба. Усилия врачей спасти ее оказались тщетными.
Без услуг танатокосметолога, который приводит в порядок лицо покойника, в случае с Софией Конкиной не обойтись. Специалист по похоронному делу рассказал "Дни.ру", что трупные пятна хорошо маскируются корректором. С помощью румян возможно приблизить облик покойного к прижизненному, а специальный тональный крем помогает скрыть одутловатость и припухлости.
Для посмертного макияжа Софии Конкиной, как говорят, будет использоваться не только специальная профессиональная танатокосметика, но и театральный грим, и люксовая гражданская косметика. Например, помаду зачастую родных просят принести ту, которой при жизни пользовался человек. Вообще же весь арсенал спецсредств для посмертного макияжа стоит около 250 тысяч рублей. Сама услуга – примерно 7-10 тысяч.
"Если все сделать правильно, родным будет казаться, что дорогой им человек в гробу улыбается. Задача танатопрактика – помочь близким легче перенести боль утраты", – заверили в морге.
Добавим, что некоторые знаменитости еще при жизни выбирают ответственного за их посмертный макияж. Например, Людмилу Гурченко в гробу гримировал ее личный стилист Аслан Ахмадов.
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