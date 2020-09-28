Не пожалел: Плющенко отправил маленького сына на соревнования с травмой ноги

Несколько дней назад Саша Плющенко (Гном Гномыч) рассказал в своем блоге, что во время тренировки получил травму ноги. Мальчик неудачно приземлился после выполнения очередной связки.

На видео малыш появился с перебинтованной ногой. Он заявил, что, возможно, ему придется пропустить соревнования, которые намечены на 29 сентября. По словам ребенка, ему очень обидно, потому что он долго готовился к выступлению.

В понедельник утром в своем инстаграм-аккаунте Саша Плющенко опубликовал несколько фотографий в костюме пирата. Как оказалось, в таком виде он планирует выйти во вторник на лед. Мальчик заявил, что чувствует себя уже значительно лучше. "Завтра в бой! С ногой все нормально", – отметил Гном Гномыч.

Поклонники с беспокойством восприняли новость о предстоящих соревнованиях. Они беспокоятся, что травма даст о себе знать во время выступления. "Гном, моргни, если заставили! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Владимир Владимирович очень расстроился, что Саша будет выступать с больной ногой", "Не подведи своего папу ,он у тебя великий фигурист, будь достоин его", – написали в комментариях.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором Евгений Плющенко уговаривает сына выйти на лед, несмотря на боль. Он говорит ребенку, что в этом деле нужно себя превозмогать. "Терпеть, Сань, терпеть – только так", – говорит тренер.