Плющенко посоветовал маленькому сыну терпеть боль

Однако фигурист не стал жалеть мальчика и отметил, что нужно превозмогать себя, ведь по-другому никак. Александр попробовал еще раз объяснить папе, что ему сложно заходить в прыжок, так как он испытывает дискомфорт. "Терпеть, Сань, терпеть – только так", – настаивает Евгений Плющенко.
В подписи к видео фигурист отметил, что у них с сыном состоялся мужской разговор. Он заявил, что в большом спорте по-другому нельзя, а если не нравится, лучше заниматься простой физкультурой.
Поклонники разделились во мнении. Некоторые заявили, что Евгений Плющенко прекрасный отец и отличный тренер, который воспитывает настоящего мужчину – не нюню, не тряпку, а бойца! Другие пожалели ребенка и заявили, что даже на видео заметно нежелание мальчика продолжать занятия фигурным катанием.
"Может, действительно болит. Человек, не робот, даже в большом спорте (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Уж кто-кто, а Плющенко точно знает, что такое терпеть", "Уу-уу... как малыша жалко, тяжело быть спортсменом", "И жалко мне Саню и Евгений прав, ему видней😍Пусть у Саши не болит", "Бедный мальчик жалко его", "Может где то и закаляет характер конечно такое воспитание , мне все же жалко ребенка стало!" – написали в комментариях.
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