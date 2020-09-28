"Надо уметь проигрывать достойно": мать затравленной участницы "Детского Евровидения" врезала хейтерам

В России разгорелся скандал вокруг 11-летней певицы Софии Феськовой, которая будет представлять страну на детском конкурсе "Евровидение" в этом году. Многие пользователи Сети назвали девочку проплаченной участницей музыкального состязания.

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