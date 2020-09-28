"Надо уметь проигрывать достойно": мать затравленной участницы "Детского Евровидения" врезала хейтерам

Победа юной конкурсантки "Евровидения" для детей из Санкт-Петербурга и предстоящая поездка в Варшаву разозлило народ. Они заявили, что София обошла других "за счет накрутки голосов".
По мнению критиков, якобы девочку специально протащили в финал и дали ей выиграть "незаслуженно". Мать участницы Александра Феськова ответила на претензии. Она призналась, что оградила дочь от шквала критики в соцсетях.
По словам женщины, хейтеры сильно подпортили ей настроение. Девочка же в хорошем расположении духа. Она не думает, что нападки недоброжелателей повлияют на детский конкурс "Евровидение". "Это просто злостные комментарии и не более. Другим надо уметь проигрывать достойно. Зачем травят ребенка?" – негодует Александра.
Она добавила, что ее дочь занимается с утра до ночи, очень старается. Женщина не понимает, как могут взрослые люди выливать столько грязи и зла на ребенка, который готовится к конкурсу "Евровидение.
Александра уверена, что дочь прекрасно спела свою песню и выиграла заслуженно. После случившегося Феськова заявила, что прекратит давать интервью.
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