"Все встречи неслучайны": вскрылась связь дочери Легкоступовой с Собчак

Со дня трагической смерти певицы Валентины Легкоступовой прошло полтора месяца. За это время ее дочь Анетта Бриль стала настоящей звездой экрана – телеканалы сражаются между собой за право увидеть ее в своей студии и предлагают огромные деньги. Вот и Ксения Собчак, которая всегда держит нос по ветру, не могла не сделать с ней злободневное интервью.

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