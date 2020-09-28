"Все встречи неслучайны": вскрылась связь дочери Легкоступовой с Собчак

Внимание и интерес 38-летней Ксюши 29-летняя Анетта считает честью для себя. "Всю свою сознательную жизнь я хотела познакомиться с этой девушкой, – призналась она. – Я всегда уважала ее за прямолинейность, достойную выдержку, ум, честность... Невозможно описать все, за что этот человек достоин уважения".
"Очень жаль, что нашему знакомству поспособствовали именно последние события... – уверяет наследница звезды. – Но я искренне верю, что все встречи неслучайны. Чрезвычайно приятно было познакомиться и пообщаться".
"Последний события", о которых говорит Анетта Бриль, связаны, конечно, с трагической безвременной смертью ее знаменитой матери Валентины Легкоступовой. Певица скончалась 14 августа в возрасте 54 лет, не приходя в сознание, в результате тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. После операции певица впала в кому, из которой уже не вышла.
В причинах случившегося сегодня пытаются разобраться и следственные органы, и журналисты. Расследование Ксении Собчак, вероятно, сможет добавить ясности этой темной истории.
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