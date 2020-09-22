"Оставьте меня в покое, раз не хотите моего счастья": Семенова о конфликте Легкоступовой с детьми

Незадолго до отъезда в Благовещенск Катя Семенова успела поучаствовать в ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия", посвященном внезапной смерти Валентины Легкоступовой.
"Мы с Валентиной не очень дружили, но были знакомы, общались и работали вместе с 1986 года, – призналась Катя. -И за несколько месяцев до смерти, когда все сидели на карантине, она мне позвонила, прислала штук 30 фотографий со своим избранником и сказала: "Катька, у меня начнется совсем другая жизнь!" И вдруг вот такая вот история. Это просто какая-то дикость".
"Она, действительно, влюбилась в этого человека, – вздыхает Семенова. – Как говорится, сердцу не прикажешь, вот она его и выбрала. А дальше – роковое стечение обстоятельств".
Как известно, дочь обнаружила Валентину Легкоступову лежащей на полу в ванной в состоянии сильного алкогольного опьянения и с синяками на теле. Это кажется Кате Семеновой странным.
"Мы много пересекались на гастролях, на работе, но я за столько лет – за полжизни! – не видела Валю в подпитии, – вспоминает певица. – Сегодня говорят, что у нее была такая проблема, но я впервые про это слышу. Предположим, они праздновали с мужем медовый месяц и Валя упала – с кем не бывает. Не думаю, что Фирсов специально ударил ее или толкнул. Хотя он мне категорически неприятен, но это не повод записывать его в убийцы. К тому же он ведь не доктор, чтобы понять возможную проблему".
Поделилась Семенова наблюдениями и об отношениях Легкоступовой с детьми. "Мне кажется, сын и дочь просто не были довольны этим маминым браком, – полагает Катя. – Их же даже не было на свадьбе и на венчании Легкоступовой. И, возможно, она им просто сказала: "Оставьте меня в покое, раз не хотите моего счастья".
Напомним, Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет, не приходя в сознание, в результате тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. После операции певица впала в кому, из которой уже не вышла.
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