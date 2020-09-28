Лохматую Ковальчук сравнили с Тарзаном: Трансвестит какой-то

Несколько недель назад Ковальчук получила награду на премии глянцевого журнала Moda Topical. Таким образом издание отметило чувство стиля и красоту певицы. На церемонии супруга Алексея Чумакова выглядела весьма женственно.
Недавно же Юлия попыталась доказать: ей идут даже близкие к мужскому стилю вещи. Певица опубликовала снимок, на котором запечатлена в оранжевых штанах, белой кофте оверсайз, кроссовках и солнцезащитных зеркальных очках. Ковальчук пояснила, что фотография сделана утром, поэтому не успела привести голову в порядок.
Поклонники признались, что не сразу узнали экс-солистку группы "Блестящие". Многие сравнили Юлию с участником коллектива The Beatles Джоном Ленноном. Однако некоторым при просмотре снимка пришел на ум супруг Наташи Королевой Сергей Глушко: "Я подумала, это Тарзан".
Другие же писали следующее: "Похожа на трансвестита", "А я думала, парень какой-то", "Юля, вы же симпатичная молодая женщина, не нужно себя так...", "Пацанка".
Напомним, недавно Чумаков пожаловался на проблемы в интимной жизни. У певца из-за работы не хватает времени даже на секс, хотя очень хочет завести еще одного ребенка.
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