Во время съемок новой картины Пересильд попала в неприятности: Потеряла паспорт

В командировку звезда улетела без паспорта. Точнее, он был утерян в самолете, уверена артистка. Правда, это ее не печалит, потому что ведь есть заграничный. Девушка пока пользуется им и надеется после возвращения в Москву заказать перевыпуск документа.
Также сразу после прилета Юлию Пересильд попросили сделать тест на коронавирус – все-таки после "Кинотавра" многие коллеги актрисы слегли с китайской инфекцией. К счастью, артистке повезло, и анализ дал отрицательный результат.
Правда, как оказалось, это не все приключения звезды за последнее время. Не так давно девушка отмечала день рождения и во время празднования умудрилась сломать палец на ноге. Юлия Пересильд даже не поняла, как это произошло. Помнит, что вместе с друзьями зашла в театр, чтобы забрать подарки, а потом гуляла по городу. Только в два часа ночи, когда артистка вернулась домой, обнаружила травму.
На съемочной площадке актрису поддерживает и режиссер, и команда. Ребята не дают звезде заскучать и расслабиться. Карен Оганесян в шутку говорит, что, пока я Юлей армянская мафия, все будет хорошо.
Популярные темы форума
Женщина не должна носить брюки
Мужики смотрят только на внешность
я хочу быть страшная!
Возможно ли прекратить месячные?
Голосуем
Нужен ли железный занавес?
Присмотритесь к мужчинам- не сходитесь сразу
Сколько нужно зарабатывать женщине...
Лиона расскажите нам о себе
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас