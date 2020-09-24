Пересильд сделала заявление о романе с охранником

Юлия Пересильд ответила на слухи о ее романе с миллиардером Романом Абрамовичем. Более того, ей приписали и флирт с охранником бизнесмена.

Домыслы появились сразу после "Кинотавра", где Юлия Пересильд якобы находилась под бдительным оком секьюрити. Компания Millhouse Capital, подконтрольная Абрамовичу, выступила с опровержением информации о том, что актрису на фестивале сопровождала охрана предпринимателя.

Теперь же официальный комментарий дала сама звезда театра и кино. В своем инстаграм-аккаунте артистка выложила фотографию с мужчиной, который выглядит как охранник. Юлия Пересильд пояснила, что он не имеет отношения к Роману Абрамовичу, да и охранял вовсе не ее.

Знаменитость назвала публику фантазерами и сочинителями. "А на фото мы с Андрюшей, прекрасным и добрым человеком, который охранял бриллианты от Mercury, а не меня", – заявила артистка. Она объяснила, что когда женщина надевает на красную дорожку такие дорогие украшения, к тебе приставляют охрану.

Звезда отметила, что является общительным человеком и поэтому дружелюбно и тепло общалась с Андреем. Она добавила, что не умеет относиться к людям как к обслуживающему персоналу. с Секьюрити они шутили и сделали фото на память.

Юлия Пересильд попросила своих поклонников игнорировать сообщения желтой прессы и не вестись на провокации. Многие фолловеры актрисы немного расстроились: "Вот облом, а я поверила!", "Юль, прямо расстроили, из вас получилась бы отличная пара!", – заявили они.

Напомним, знаменитости с 2017 года приписывают тайный роман с Абрамовичем. Они познакомились на "Кинотавре". После развода с Дарьей Жуковой бизнесмена также видели вместе с артисткой на спектакле в Большом театре и на светских вечерах благотворительного фонда "Галчонок", попечителем которого является Пересильд.

