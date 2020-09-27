Приличный мужчина в жены не возьмет: знакомый из прошлого показал настоящее лицо Бузовой

Бузова, как сообщил Абрикосов, никогда не была наивной глупышкой. Экс-участник реалити-шоу хорошо помнит, как Ольга появилась на шоу "Дом-2" в 2004 году. Тогда ей едва исполнилось 18 лет.
Несмотря на юный возраст, за плечами у девушки уже был опыт сожительства с мужчиной. В этих отношениях Бузова не была счастлива. Избранник обижал ее и имел зависимость. Насмотревшись на возлюбленного, Ольга поняла, что наркотики – зло. С тех пор звезда выступает категорически против употребления запрещенных веществ.
"Никакая Ольга не наивная, она расчетливая – перед каждым конкурсом закатывала истерики и рыдала, эффективно вызывая к себе жалость, что делает и до сих пор", – заметил Май.
Со временем грязные методы Бузовой потеряли эффективность. Теперь, проделывая трюк с сочувствием, артистка выглядит смешно. Поющая телеведущая, по словам Абрикосова, расчетлива и общается только с теми, кто может принести ей выгоду.
Экс-участник шоу "Дом-2" уверен, что Ольга упустила свой шанс на счастье. Замужество – лучшее, что было в жизни знаменитости. Став супругой футболиста Дмитрия Тарасова, Ольга Бузова вошла в определенные круги, повысила свой статус.
"И не Ольга придала популярности Тарасову, как она привыкла всем рассказывать, а он ей, сделав женой футболиста сборной России", – мокнул в грязь артистку бывший житель телестройки.
Май Абрикосов раскритиковал музыкальное творчество артистки. Напомнил, что все бизнес-проекты Ольги Бузовой потерпели неудачу. Более того, после "Дома-2" у поющей телеведущей подмоченная репутация. Приличный мужчина брать в жены женщину, которая "вела половую жизнь на камеру", не станет.
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