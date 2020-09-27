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Приличный мужчина в жены не возьмет: знакомый из прошлого показал настоящее лицо Бузовой

Приличный мужчина в жены не возьмет: знакомый из прошлого показал настоящее лицо Бузовой

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com.
Экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Май Абрикосов сообщил, что знает настоящую Ольгу Бузову. По словам экс-жителя телестройки, поющая телеведущая не та, за кого себя выдает.
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Бузова, как сообщил Абрикосов, никогда не была наивной глупышкой. Экс-участник реалити-шоу хорошо помнит, как Ольга появилась на шоу "Дом-2" в 2004 году. Тогда ей едва исполнилось 18 лет.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Несмотря на юный возраст, за плечами у девушки уже был опыт сожительства с мужчиной. В этих отношениях Бузова не была счастлива. Избранник обижал ее и имел зависимость. Насмотревшись на возлюбленного, Ольга поняла, что наркотики – зло. С тех пор звезда выступает категорически против употребления запрещенных веществ.

"Никакая Ольга не наивная, она расчетливая – перед каждым конкурсом закатывала истерики и рыдала, эффективно вызывая к себе жалость, что делает и до сих пор", – заметил Май.

Со временем грязные методы Бузовой потеряли эффективность. Теперь, проделывая трюк с сочувствием, артистка выглядит смешно. Поющая телеведущая, по словам Абрикосова, расчетлива и общается только с теми, кто может принести ей выгоду.

Экс-участник шоу "Дом-2" уверен, что Ольга упустила свой шанс на счастье. Замужество – лучшее, что было в жизни знаменитости. Став супругой футболиста Дмитрия Тарасова, Ольга Бузова вошла в определенные круги, повысила свой статус.

"И не Ольга придала популярности Тарасову, как она привыкла всем рассказывать, а он ей, сделав женой футболиста сборной России", – мокнул в грязь артистку бывший житель телестройки.

Май Абрикосов раскритиковал музыкальное творчество артистки. Напомнил, что все бизнес-проекты Ольги Бузовой потерпели неудачу. Более того, после "Дома-2" у поющей телеведущей подмоченная репутация. Приличный мужчина брать в жены женщину, которая "вела половую жизнь на камеру", не станет.

Автор: 27 сентября 2020, 08:05 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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