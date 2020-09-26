"Никто знать не мог!": разоблаченная Бузова не смогла скрыть удивление

Артистка снялась в новом выпуске мистической программы. Ольга Бузова заняла кресло "Мистера Х". Участники шоу "Битва экстрасенсов" не знали, с кем из звезд имеют дело. Герои должны были рассказать как можно больше об артистке, используя свой дар.
В рамках проекта стало известно, в каких отношениях в действительности находятся Ольга Бузова и рэпер Дава. Также выяснилось, зачем вокалистка хранит в квартире вещи экс-супруга, футболиста Дмитрия Тарасова.
По словам Ольги, поклонники знают о ней практически все. Миллионы людей следят за ее творчеством и личной жизнью. Артистке было любопытно, что именно о ней скажут экстрасенсы, какой увидят ее энергетику. К тому же Бузова хотела на своем опыте убедиться в существовании тех, кто обладает шестым чувством.
Участники шоу "Битва экстрасенсов" восхитили поющую телеведущую. "Некоторые смогли меня удивить и рассказали такие вещи, о которых, кроме меня и моих близких, никто знать не мог!" – сказала Ольга Бузова. Ясновидящие рассказали звезде никому не известные детали ее пребывания на проекте "Дом-2".
Напомним, в свежем выпуске шоу "Битва экстрасенсов" аудитории расскажут о кастинге. Покажут, как участники проходили испытания "Ширма", "Багажник" и "Мистер X". Ведущим проекта вновь будет актер Марат Башаров.
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