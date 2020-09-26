Макаревич долго скрывал страшную болезнь

У артиста был диагностирован коронавирус. По словам Андрея Макаревича, инфекции в своем организме он не почувствовал. Недуг, который способен убить, протекал у звезды в легкой форме.
У солиста коллектива "Машина времени" не было повышенной температуры. На некоторое время знаменитость лишилась возможности ощущать запахи. Отсутствие обоняния насторожило Макаревича. Вокалист заподозрил у себя COVID-19. Он сдал тест на вирус и получил положительный результат. О том, что инфицирован, Андрей Макаревич поклонникам долгое время не говорил.
Как писали "Дни.ру", лидер группы "Машина времени" в 2019 году вновь женился. Избранницей звезды стала Эйнат Кляйн. Супруга младше Андрея Макаревича на 30 лет. Кляйн является журналисткой и фотографом, а также подрабатывает гидом. Эйнат стала четвертой женой вокалиста.
До встречи с Кляйн Макаревич десять лет был один. Знаменитость познакомилась с избранницей во время путешествия по Эфиопии. Свадьба музыканта и журналистки прошла в Яффе. Торжество прошло в лучших традициях еврейской хупы.
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