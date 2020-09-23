Макаревич доволен своей пенсией: Меньше всего на свете я себя представлял ветераном труда

Культовый рок-музыкант Андрей Макаревич раскрыл размер своей пенсии. Выяснилось, что ему положены надбавки за особое звание.



В России многим гражданам приходится работать даже после выхода на пенсию, чтобы чувствовать себя комфортно. Исключением не стали и отечественные музыканты.

Фронтмен культовой группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, что он сам, а также все исполнители из его окружения работают, что называется, по специальности. При этом они делают это не из-за острой нужды, а ради удовольствия.

Кроме того, Макаревич поведал, что он получает весьма солидную пенсию, если сравнивать с другими людьми. На размер выплат влияет статус народного артиста, объяснил рокер. Также стоит учитывать, что Андрей Вадимович является ветераном труда.



По словам лидера группы "Машина времени", он получает в районе двадцати шести тысяч рублей. Эта сумма включает в себя все надбавки.

Стоит отметить, что есть артисты, вышедшие на законный отдых, которые получают гораздо Макаревича, Так, к примеру, артист Юрий Стоянов говорил, что его выплаты достигают шестидесяти тысяч. Ведущий Анатолий Вассерман в этом плане похвастаться не может. Он сообщил, что его пенсия составляет ничтожную часть всех его доходов.