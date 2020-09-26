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Пелагея не подпускает трехлетнюю дочь к отцу

Пелагея не подпускает трехлетнюю дочь к отцу

Певица Пелагея. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ www.globallookpress.com
Эстрадная дива не разрешает супругу видеться с ребенком. Певица Пелагея продолжает судиться с отцом девочки.
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Знаменитый член жюри в проекте "Голос" продолжает разрешать противоречия с мужем. Певица Пелагея не готова идти на примирение с экс-возлюбленным. Она запрещает Ивану Телегину видеться с маленькой наследницей.

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 Пелагея

Пелагея певица

Информацию об этом заявила журналистам адвокат Марианна Мировая, которая представляет в суде интересы супруга звезды. Хоккеист Иван Телегин не имеет возможности встречаться с трехлетней дочерью только из-за того, что певица запрещает свидания. "Мы пытаемся мирно договориться со второй стороной и решить вопрос с ребенком", – выразилась адвокат мужчины.

Певица Пелагея пока не разведена с Иваном Телегиным. Слушание в суде по этому делу назначено на 19 октября. На предыдущем заседании рассматривались документы, которые подтверждают позиции обеих сторон, в их число вошли финансовые выписки с банковских счетов. Судья решила повременить с вынесением решения о разводе, поэтому разрыв отношений певицы и хоккеиста пока не оформлен юридически.

Напомним, что артистка и спортсмен поженились в 2016 году. После свадьбы звезда приостановила свое членство в жюри вокальных проектов. Тогда теледива посвятила время подготовке к родам. Зимой 2017 года в семье певицы Пелагеи появилась дочь Таисия.

Автор: 26 сентября 2020, 11:45 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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