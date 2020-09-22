Знойные красавицы утешили Пелагею после расставания с мужем

О расставании Пелагеи и Ивана Телегина стало известно в прошлом году. В личных блогах ребята объявили, что больше не живут вместе.

Полюбовно разойтись у пары не получилось, и в итоге певице пришлось подавать в суд, чтобы добиться алиментов от бывшего мужа. Как оказалось, спортсмен вот уже больше полугода никак не участвует в воспитании дочери Таисии.

Также хоккеист вступил в борьбу за недвижимость. Причем он хочет поделить пополам не только совместно нажитое имущество, но и квартиру, которую для Пелагеи купила мать.

Как только пара объявила о расставании, тут же поползли слухи о том, что певица сама виновата в неверности мужа – уж больно сильно ревновала. Также источники сообщали, что у артистки скверный характер, она даже не смогла влиться в тусовку жен хоккеистов. Однако это оказалось неправдой.

Девушки и супруги резидентов ЦСКА поддержали Пелагею и отметили, что такого замечательного человека, как она, невозможно не полюбить. Как оказалось, даже после расставания с Иваном Телегиным звезда продолжает общаться с семьями хоккеистов.

В личном блоге певица даже опубликовала совместный снимок с дружеских посиделок. Красавицы-подруги спортсменов с детьми пришли поддержать Пелагею. На встрече также были замечены Сергей Сальников и Кирилл Капризов, которые, несмотря ни на что, продолжили общаться с бывшей женой коллеги по команде.