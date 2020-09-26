"Что и с Королевой": названа причина появления скандальных кадров с Валерией

Накануне в Сети появилось шокирующее видео. В ролике певицу Валерию на каталке грузят в карету скорой помощи. Артистку окружают медики.
Видео снял и опубликовал в личном микроблоге продюсер Виктор Дробыш. Публикация наделала много шума и напугала подписчиков. Позднее, отвечая на вопросы поклонников в комментариях, Дробыш признался, что видео архивное, создано пять лет назад.
Пользователи Сети обвинили Дробыша и Валерию в грязном пиаре. Дескать, публикация ролика – хитрый ход, которым знаменитости пытаются привлечь к себе внимание. Комментаторы сравнили происходящее со скандальной историей, которая недавно произошла в семье певицы Наташи Королевой.
"Что с Валерией???? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "то что и с Королевой", "Сейчас начали пары звездные зарабатывать на лжи о разводе ....Джиган заработал и все начали повторять за ним ...а Валерия сначала тоже хотели так же , но видимо подумали , что не прокатит уже и придумали что– то новое ). Не верим мы!", "да ничего с вашей Лерочкой не случилось. Видите же ржут, что Дробыш, что певица. Сейчас ради хапа готовы на все, что угодно", "так вот поэтому у себя и не выложила чтобы подозрение не вызвать), продуманный ход)", – отмечали интернет-пользователи.
Напомним, около недели назад стало известно о неверности мужа Наташи Королевой. Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, признался в изменах. Стриптизер разоткровенничался после того, как девушка, переспавшая с ним, стала гостьей популярного ТВ-шоу. В Сети уверены, что скандал в семье вокалистки и танцора возник не на пустом месте. Мол, знаменитости затеяли его ради продвижения новой композиции Королевой.
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