Изменившуюся до неузнаваемости Старшенбаум сравнили с "перетянутой" Гурченко

Анна Старшенбаум опубликовала в личном блоге видео с новой прической. Девушка, которая уже довольно долго носит короткую стрижку, предстала в парике с длинными волосами и челкой.

Актрисе уже неоднократно говорили, что она похожа на Милу Йовович, несмотря на блондинистые волосы. С шиньоном каштанового цвета артистку теперь можно с легкостью спутать с голливудской звездой.

Вероятно, образ Анна Старшенбаум примерила ради новой роли. По ее словам, она без ума от своей челочки. Правда, поклонники неоднозначно отреагировали на смену имиджа.

Например, некоторые были неприятно удивлены изменениями во внешности актрисы – особенно не понравились уж больно "накаченные" губы. Другим, наоборот, показалось, что теперь Анна Старшенбаум – вылитая Людмила Гурченко, причем не в лучшие свои годы.

Впрочем, большинство отнеслось положительно к переменам во внешности артистки, тем более, что это всего лишь парик. "Теперь похожа на лису из мультика про теленка и волка", "Были же хорошие губы", "Похожа на Милу Йовович", "Напоминает мне... Фильм мама... С Гурченко и Боярским", "Мне кажется вы похожи здесь на Милу Йовович", "Лисичка хитрая", "Лиса Алиса из фильма Буратино!", "Похожа на Виктора Салтыкова времен "Электроклуба", "Гаечка из Чип и Дейл! Супер!" – написали в комментариях.