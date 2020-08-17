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Сериалы
Анна Старшенбаум появится в новом сезоне сериала

Анна Старшенбаум появится в новом сезоне сериала "СеняФедя"

Анна Старшенбаум. Фото: пресс-служба
31 августа на телеканал СТС вернется любимый многими ситком. В четвертом сезоне сериала "СеняФедя" появится актриса Анна Старшенбаум. Вокруг героини девушки будут кипеть нешуточные страсти.
прочитано 399 раз

Анне доверили роль Даши. Персонаж артистки – дочь владелицы квартиры, которую арендует Федя. Первое время блондинка вызывает у холостяка раздражение, однако со временем в нем просыпаются противоположные чувства.

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СеняФедя – 3 сезон (сериал)

По словам Анны Старшенбаум, она впервые получила роль в ситкоме. Артистке было непросто на съемочной площадке. "В любом случае я получила прекрасный опыт, который дополнит мою копилочку", – поведала знаменитость.

Артистка добавила, что во время работы ее экранный партнер Михаил Тарабукин открылся для всех с новой стороны. Ранее артисту не приходилось играть любовь.

"Мне в целом непросто работать с актрисами, тем более в любовных сценах. Просто всю жизнь играю характерных мальчиков, без романтических линий", – признался Тарабукин.

Первое время Старшенбаум и ее партнеру было сложно вместе существовать в кадре. Артисты оказались слишком темпераментными. Тем не менее Михаил и Анна справились с романтическими сценами. Правда, этому предшествовала небольшая подготовка – артисты поболтали вне камер, это позволило разрядить обстановку.

Анна Старшенбаум. Фото: пресс-служба

Говоря о своем персонаже, Михаил отметил, что в целом доволен его выбором дамы сердца. Феде, по его словам, нужна яркая, необычная, чумовая женщина, и Даша именно такая.

Напомним, что работа над четвертым сезоном сериала "СеняФедя" стартовала еще в начале года. Из-за пандемии съемки пришлось заморозить. На площадку творческий коллектив ситкома вернулся летом. Артистам пришлось в жару носить шубы и пуховики, ведь по сценарию действие происходит зимой.

Автор: 17 августа 2020, 12:27
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