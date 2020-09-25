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"Все обалдели": звезда "Битвы экстрасенсов" пришла на свадьбу к Марату Башарову

Марат Башаров. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Марат Башаров рассказал о своей личной жизни. Скандально известный артист сообщил, как складываются его отношения с бывшей женой Елизаветой Шевырковой и детьми.
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Совсем скоро, 26 сентября, стартует новый сезон популярного развлекательного шоу на ТНТ "Битва экстрасенсов". Ведущим передачи станет Марат Башаров. Артист признался, что очень рад приглашению. Дело в том, что до последнего актера не звали на съемки, он очень переживал.

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Марат Алимжанович Башаров актер

Марат Башаров признался, что с некоторыми участниками прошлых сезонов до сих пор поддерживает отношения. А Свами Даши даже был на его свадьбе. "Его никто не ожидал увидеть, все просто обалдели, когда он пришел. Но я сразу всех предупредил, что он сегодня – наш гость! Не стоит к нему приставать. Да и потом все-таки виновниками торжества были мы с Лизой, а нас на какое-то время даже бросили – все внимание было приковано к Свами Даши", – рассказал актер.

Отметим, что с женой Лизой Марат Башаров оформил развод весной прошлого года. До этого, в конце 2018 года, появилась сенсационная информация о том, что актер спьяну избил жену. Сама Лиза никак не комментировала эту новость, но в феврале призналась, что не может смириться с пристрастием супруга к алкоголю и приняла решение расстаться.

Впоследствии Марат Башаров признался, что действительно поднимал руку на жену (да и на предыдущую, актрису Екатерину Архарову, тоже). Но, как уверяет артист, они с экс-супругой Лизой и их сыном Марселем продолжают жить вместе.

"Да, мы с Лизой официально развелись, но живем вместе, если кого-то это интересует, спим в одной кровати. При ребенке мы никогда не ругались и не ругаемся, поэтому на нем наши ссоры, конечно, никак не сказались. Более того, он частенько выступает в роли голубя мира, шепнет мне на ушко: "Папа, а ты знаешь, что мама тебя сильно любит!". Я ему отвечаю: "Иди, шепни ей на ушко, что я люблю ее сильнее!". Мы сохранили теплые отношения с Лизой, и мы семья несмотря на то, что штампа в паспорте у нас нет", – объявил Марат Башаров.

Автор: 25 сентября 2020, 12:34 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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Башаров вывел на красную дорожку беременную жену

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