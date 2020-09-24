"Откачивали 15 секунд": как погибла 32-летняя дочь Конкина

Девушка умерла два дня назад. Ей стало плохо в бассейне столичного фитнес-клуба. Усилия врачей спасти ее оказались тщетными.
Стало известно, что близким почти сразу сообщили о несчастье. Однако они не сразу поверили в гибель Софии. Племянница девушки Дарья Конкина узнала ужасную новость в два часа ночи от работника фитнес-клуба.
"По его словам, Софию откачивали 15 секунд, после увезли в реанимацию", – поделилась она. Сразу после этого девушка известила актера Владимира Конкина. Сперва она подумала, что ей позвонил мошенник, поскольку утром артист общался с дочерью Софии Алисой. Девочка сказала, что все хорошо.
Днем Владимир Конкин сказал Дарье, что его дочь в больнице без сознания. Позже девушка узнала, что София захлебнулась в бассейне и умерла. Одной из версий смерти дочери звезды театра и кино называют отказ почек. Но родственница Софии говорит, что у той остановилось сердце.
Известно также, что оперативно приехавшим на место происшествия медикам даже удалось восстановить сердечный ритм дочери Владимира Конкина. Однако девушка вскоре скончалась в Боткинской больнице.
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