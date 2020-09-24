"Откачивали 15 секунд": как погибла 32-летняя дочь Конкина

Родственники погибшей наследницы Владимира Конкина поделились деталями трагедии. Они рассказали о последних минутах жизни Софии.



Девушка умерла два дня назад. Ей стало плохо в бассейне столичного фитнес-клуба. Усилия врачей спасти ее оказались тщетными.

Стало известно, что близким почти сразу сообщили о несчастье. Однако они не сразу поверили в гибель Софии. Племянница девушки Дарья Конкина узнала ужасную новость в два часа ночи от работника фитнес-клуба.

"По его словам, Софию откачивали 15 секунд, после увезли в реанимацию", – поделилась она. Сразу после этого девушка известила актера Владимира Конкина. Сперва она подумала, что ей позвонил мошенник, поскольку утром артист общался с дочерью Софии Алисой. Девочка сказала, что все хорошо.

Днем Владимир Конкин сказал Дарье, что его дочь в больнице без сознания. Позже девушка узнала, что София захлебнулась в бассейне и умерла. Одной из версий смерти дочери звезды театра и кино называют отказ почек. Но родственница Софии говорит, что у той остановилось сердце.

Известно также, что оперативно приехавшим на место происшествия медикам даже удалось восстановить сердечный ритм дочери Владимира Конкина. Однако девушка вскоре скончалась в Боткинской больнице.