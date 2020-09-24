Погибла дочь артиста Владимира Конкина

69-летний Владимир Конкин был женат лишь раз. 39 лет он прожил со своей супругой Аллой. Однако в 2010 году женщина скончалась от рака. Супруги воспитали троих детей: сыновей-близнецов Ярослава и Святослава и дочь Софью. Именно с Софьей и произошло несчастье.
Как сообщается, два дня назад 32-летняя дочь Владимира Конкина отправилась в бассейн. Однако домой с тренировки так и не вернулась. Можно представить, как волновались родственники, которые буквально с ног сбились, чтобы разыскать Софью. И вот накануне, 23 сентября, с родными связались и сообщили, что молодая женщина находится в реанимации Боткинской больницы с диагнозом "Утопление".
Медики как могли боролись за жизнь дочки прославленного артиста, но ночью ей стало хуже. Софья Конкина скончалась от отказа почек.
Этим делом уже заинтересовались в полиции. Сейчас проводится проверку, чтобы понять, при каких обстоятельствах захлебнулась дочь известного актера и почему родственники более суток ничего не могли узнать о ее судьбе. Правоохранители не исключают и криминальный характер смерти Софьи Конкиной.
Напомним, что Владимир Конкин прославился благодаря ролям в таких фильмах как "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты", "Место встречи изменить нельзя".
Отметим, что не так давно проблемы со здоровьем наблюдались и у самого Владимира Конкина. Артист был госпитализирован, медики диагностировали у легендарного актера сердечный приступ и не исключили хирургического вмешательства. Конкин очень переживал из-за госпитализации, поскольку она могла сорвать запланированные гастроли.
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