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Актриса Пересильд о романе с Абрамовичем

Юлия Пересильд и Роман Абрамович. Фото: Dni.Ru
Юлия Пересильд дала интервью, в котором прокомментировала слухи о своих романах с известными мужчинами. По признанию актрисы, ей "плевать" на все разговоры.
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После того как Юлию Пересильд и Романа Абрамовича сфотографировали в одной ложе Большого театра на спектакле "Нуреев", в СМИ с новой силой заговорили о романе актрисы и бизнесмена. Отметим, что Юлии регулярно приписывают отношения с разными мужчинами из актерской среды. В итоге однажды Пересильд на своей страничке в соцсети опубликовала фотографии всех медийных персон, с кем у нее якобы был роман.

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"По большому счету, это все большая шутка. Я выложила фотографии тех, с кем у меня якобы был роман. Да, я знакома и с Романом Абрамовичем, и с Владимиром Путиным – он мне орден вручал. У меня есть даже совместная фотография – это не монтаж, как некоторые могли подумать. И с Алексеем Учителем я знакома, и с Евгением Цыгановым, и с Евгением Мироновым, и с Владимиром Машковым. Я еще Диму Хрусталева туда не вписала, но с ним я тоже, безусловно, знакома – у нас общий благотворительный фонд", – рассказала Пересильд.

Актриса объяснила, зачем сделала это. "Дело в том, что мне в какой-то момент оборвали телефон. Я сначала не брала трубку, но потом подумала: вдруг у кого-то что-то случилось? А когда меня достали вопросами, решила над этим пошутить, потому что сложилась просто какая-то волшебная компания мужчин. Я могла бы возгордиться и перестать со всеми здороваться", – со смехом заявила актриса.

Пересильд старается не обращать внимания на пересуды. "Я реагирую, когда, не дай бог, у кого-то из коллег случается горе. Когда журналисты, к сожалению, танцуют на гробах – конечно, это отвратительно. С этим я не могу мириться. А на все эти романы – плевать", – цитирует Юлию Пересильд Woman Hit.

Автор: Наталья Аряева13 декабря 2017, 14:56
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Нескромное фото Юлии Пересильд в свадебном платье

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