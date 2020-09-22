"Мы все находимся в оцепенении": учившаяся у Борисова Тихомирова убита страшной новостью

Телеведущий и актер Михаил Борисов скоропостижно скончался 19 сентября. Ему стало плохо во время съемок передачи "У нас выигрывают". Сразу вызвали скорую, которая доставила его в больницу, однако спасти Борисова не удалось. Его уход стал шоком для Любови Тихомировой, которая считает Михаила Борисовича своим учителем. Об этом она рассказала журналистом на премьере мюзикла "Дон. Жуан. Нерассказанная история".

"Это мой любимый педагог, мастер Щукинского училища, – смахивает слезу Тихомирова. – Он у нас преподавал, ставил мой дипломный спектакль, часто приходил на мои премьеры, встречались и на театральных капустниках".

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"Мы много общались по работе и вне ее, – рассказала актриса. – И я всегда восхищалась его энергией, иронией чувством вкус и стиля. Это мой педагог по комедиям! Какие-то его приемы я использую на сцене до сих пор. Он не был строгим режиссером и педагогом, но всегда очень четко знал, чего хочет от артиста, и доносил это с юмором"

У Борисова была диагностирована коронавирусная инфекция в сочетании с сахарным диабетом и гипертензией. И новость о безвременной его кончине повергла Тихомирову в шок. "Мы все находимся в оцепенении, – заверила она. – Когда в курсовом чате в "Вотцапе" утром появилась информация о смерти Борисова, мы вначале не поверили. Тут же появились новости, что сестра смерть Михаила Борисовича опровергла. Оказалось, она просто была не в курсе. Потом я написала Нонне Гришаевой, с которой Михаил Борисов в последние годы плотно работал. Мы думали, что похороны будут закрытыми, но потом сообщили, что пройдет нормальное прощание".

Напомним, учениками Михаила Борисова были Екатерина Гусева, Александр Олешко, Антон Макарский и другие известные актеры. Все они ожидаются 23 сентября на церемонии прощания с артистом и ведущим "Русского лото".

