Пелагею на присуждении звания заслуженной артистки перепутали с Бабкиной

На присуждении звания заслуженной артистки России Пелагея появилась с модной укладкой и в стильном платье. Это событие она обсудила в своем "Инстаграм". Звезда опубликовала фото, под которым отметила, что теперь у нее "все по-взрослому". "Поле торжественно вручили звание Заслуженной", – написала радостная артистка.
Поздравления и комплименты звезде отечественной эстрады написали поклонники и коллеги. Фото набрало более 20 тысяч лайков.
Подписчики наперебой отмечали красоту и обворожительность Пелагеи, а одна женщина сравнила ее с другой артисткой. "На Бабкину тут похожа", – отметила подписчица.
"Ох уж эта осиная талия!"; "Полечка, вы заслужили"; "После развода просто расцвела", – написали ей.
Церемония проходила в Бетховенском зале Большого театра. Наравне с 34-летней экс-наставницей шоу "Голос" звание заслуженных артистов России получили музыкант Владимир Пресняков-старший, актер Петр Красилов, композитор Лора Квинт и другие.
В конце 2019 года стало известно, что хоккеист Иван Телегин и Пелагея расстались после трех лет совместной жизни. Сначала супруги хотели сохранить дружеские отношения ради трехлетней дочери, но бракоразводный процесс окончательно рассорил их.
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