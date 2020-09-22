"Маньяк": вид Пригожина ужаснул Собчак

Снимком муж певицы Валерии поделился в соцсети. На фото он с густой шевелюрой и усами. "Как думаете, сколько мне здесь лет?" – спросил фолловеров продюсер.
Подписчики предположили, что кадр сделал на паспорт – и угадали. Иосиф Пригожин сообщил комментариях, что на снимке ему 15 лет. Пользователи "Инстаграм" удивились тому, что в молодости он выглядел гораздо старше своих лет, а теперь – наоборот, моложе.
Отреагировала на кадр и Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она отметила, что вид Иосифа Пригожина ее напугал.
"Если бы я в своем подъезде в молодости встретила Пригожина, тотчас бы вызвала милицию. Подумала бы – какой-нибудь маньяк-педофил", – заявила Ксения Собчак.
Напомним, в конце лета Иосиф Пригожин сообщил, что похудел на три килограмма. Такой результат его неприятно удивил – артист думал, что сбросил больше. Как оказалось, почти месяц продюсер ходил по несколько километров в день и старался не переедать, но это не помогло.
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