"Ослепило от ударной дозы понтов": россияне высмеяли длинноволосого Пригожина

Максим Фадеев показал, как выглядел Иосиф Пригожин в 1990-х годах. Пользователи Сети не смогли сдержать смех.

В инстаграм-аккаунте Фадеева появилось видео, записанное в 1991 году. На кадрах: 22-летний Пригожин, закинув ногу на ногу, приглашает телезрителей на чемпионат Европы по мотоболу. На длинноволосом продюсере была надета красная рубашка, зеленые брюки, белые носки и коричневые туфли, пишет "Экспресс-газета".

Компанию Иосифу составил генеральный спонсор чемпионата. Мужчина, который повторил позу Пригожина, охотно рассказывал, почему стоит посетить мероприятие.

Пользователей Сети этот видеоролик развеселил. Они не только удивились внешности супруга Валерии, но и посмеялись над тем, как продюсер сидел. "Меня ослепило от такой ударной дозы понтов", "Иосифу волосы не шли", "Пригожин похож тут на внебрачного сына Острого когтя из племени апачей и жены янки", – написали фолловеры Фадеева.

В комментариях также отметились Пригожин и Валерия. Продюсер считает, что сейчас похожих на него в молодости людей можно увидеть в шоу Comedy Club. Кого имел в виду супруг певицы, народ не понял. Валерия же написала: "Это сильно!".

Напомним, недавно Иосиф пожаловался Елене Малышевой на стряпню своей супруги. Продюсеру приходится ездить в ресторан, чтобы вкусно и сытно поесть.