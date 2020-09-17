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Шоу-бизнес

"Ослепило от ударной дозы понтов": россияне высмеяли длинноволосого Пригожина

Иосиф Пригожин. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Максим Фадеев показал, как выглядел Иосиф Пригожин в 1990-х годах. Пользователи Сети не смогли сдержать смех.
прочитано 131 раз

В инстаграм-аккаунте Фадеева появилось видео, записанное в 1991 году. На кадрах: 22-летний Пригожин, закинув ногу на ногу, приглашает телезрителей на чемпионат Европы по мотоболу. На длинноволосом продюсере была надета красная рубашка, зеленые брюки, белые носки и коричневые туфли, пишет "Экспресс-газета".

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Компанию Иосифу составил генеральный спонсор чемпионата. Мужчина, который повторил позу Пригожина, охотно рассказывал, почему стоит посетить мероприятие.

Пользователей Сети этот видеоролик развеселил. Они не только удивились внешности супруга Валерии, но и посмеялись над тем, как продюсер сидел. "Меня ослепило от такой ударной дозы понтов", "Иосифу волосы не шли", "Пригожин похож тут на внебрачного сына Острого когтя из племени апачей и жены янки", – написали фолловеры Фадеева.

В комментариях также отметились Пригожин и Валерия. Продюсер считает, что сейчас похожих на него в молодости людей можно увидеть в шоу Comedy Club. Кого имел в виду супруг певицы, народ не понял. Валерия же написала: "Это сильно!".

Напомним, недавно Иосиф пожаловался Елене Малышевой на стряпню своей супруги. Продюсеру приходится ездить в ресторан, чтобы вкусно и сытно поесть.

Автор: 17 сентября 2020, 00:19 Источник: Instagram
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