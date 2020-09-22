Стало известно о тяжелом недуге Варнавы

Екатерина Варнава на "Кинотавре" представила своего нового бойфренда – им оказался режиссер Александр Молочников. Недавно он объявил, что заразился коронавирусом.

Артист рассказал, что почувствовал недомогание и отправился в медчасть. Первый тест на "корону" оказался отрицательным, поэтому режиссер продолжил обниматься с друзьями и коллегами. Также он присутствовал на премьере своей картины "Скажи ей" со Светланой Ходченковой в главной роли.

К сожалению, лучше Александру Молочникову не становилось, поэтому он сдал повторный тест на коронавирус, который показал положительный результат. Звезду посадили на карантин.

Пока неясно, кто еще мог заразиться от режиссера, однако в прессе появились данные, что Екатерина Варнава все-таки "подцепила" от любимого китайскую инфекцию. Девушка не комментирует эту информацию, однако почти пропала из "Сторис", а в ленте инстаграм-аккаунта публикует архивные кадры.

Стоит отметить, что актриса уже не раз оказывалась лицом к лицу с "короной". Например, во время весенних съемок шоу "Танцы со звездами" несколько коллег Екатерины Варнавы успели переболеть вирусом. Например, отсиделись на карантине Алена Бабенко и Мария Ивакова. По слухам, Дарья Мороз тоже не обошла стороной инфекция. К счастью, у всех участников программы коронавирус протекал в довольно легкой форме и никому не потребовалась госпитализация.