Варнава скрывает от матери нового любовника

Пару дней назад стало известно о том, что Екатерина Варнава вступила в новые отношения. Избранником звезды оказался режиссер Александр Молочников.

Пара познакомилась во время участия в проекте "Танцы со звездами". Выступали ребята с разными партнерами, но много общались за кулисами. В весеннем интервью Ксении Собчак Екатерина Варнава намекала на то, что в ее жизни происходит зарождение новых чувств. Тогда она не стала раскрывать имя ухажера.

Впервые ребята появились вместе на красной дорожке "Кинотавра" и объявили себя парой. Как оказалось, режиссер уже пригласил подругу на роль в одном из своих спектаклей, возможно, скоро можно будет увидеть и дебют Екатерины Варнавы в картине возлюбленного.

Правда, как выяснилось, артистка настолько тщательно скрывала свой роман, что даже мама была не в курсе происходящего. В беседе с журналистами Галина Степановна отметила, что очень удивилась, когда узнала из газет о новом возлюбленном дочери. Несколько месяцев звезда молчала о своих чувствах к режиссеру.

Возможно, Екатерина Варнава просто не хотела зря беспокоить маму, пока не удостоверится в искренности нового избранника. Кстати, о том, что актриса рассталась с женихом Константином Мякиньковым стало известно тоже лишь весной. Как оказалось, ребята уже больше года не живут вместе, но продолжали делать вид счастливой семьи.