Безутешная дочь принесла клятву у гроба Валентины Легкоступовой

На Троекуровском кладбище Москвы завершилось прощание с певицей Валентиной Легкоступовой. На траурной церемонии побывал корреспондент "Дни.ру".

Проститься с Валентиной Легкоступовой пришли многие музыканты, в том числе Феликс Царикати, Светлана Лазарева, Ирина Грибулина и Сергей Пенкин. В первом ряду сидели 29-летняя дочь артистки Анетта Бриль с мужем и второй супруг звезды Алексей Григорьев.

"Моя мама была лучшей в мире бабушкой, тещей, дочерью. Мамочка, я клянусь тебе, что никогда в жизни не позволю очернять и порочить твое имя. А еще обещаю, что позабочусь о всех членах нашей семьи. У нас все будет хорошо", – сказала у гроба Анетта.

Отметим, что на панихиде присутствовал и третий муж артистки Юрий Фирсов, с которым она сочеталась гражданским и церковным браком в июле. А теперь многие считают его виноватым в нелепой и скоропостижной смерти известной певицы.

Речей Фирсов не произносил, c родными теперь уже покойной жены не общался и стоял в противоположной от них стороне. Юрий поцеловал Валентину, упал на колени и прошептал: "Прости меня!" Затем в сопровождении охраны он уехал.

Напомним, что Валентина Легкоступова умерла 14 августа в больнице, не приходя в сознание. Артистку доставили в клинику с тяжелой травмой головы. После трепанации черепа она впала в кому и вскоре скончалась.