Елену Воробей застукали в объятиях женатого мужчины: Везет мне на Сережек

В личном блоге Елена Воробей показала снимок с Сергеем Куприком. Как выяснилось, артисты работают вместе совсем недавно, однако сотрудничество плодотворно.

Как отметила звезда, некоторое время назад в эфире программы "Три аккорда" она исполнила песню, которая ей очень близка. Автором композиции "Судьба артиста" оказался как раз Сергей Куприк. До недавнего времени музыкант был солистом группы "Лесоповал".

Елена Воробей заявила, что через несколько дней после выхода шоу в "Директ" ее инстаграм-аккаунт пришло сообщение от певца. Он отметил, что ему очень понравилось то, как звезда "Аншлага" исполнила его творение. По словам юмористки, именно после того раза они начали часто общаться и даже дружить. "Серега-Сереженька🤭Везет мне на Сережек (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишет актриса.

На фотографии, которую Елена Воробей опубликовала в инстаграм-аккаунте, они с Сергеем Куприком стоят, прижавшись друг к другу. Артист обнимает коллегу со спины и улыбается в камеру. Звезда "Аншлага" светится от счастья, положив свою руку на предплечье музыканта.

Стоит отметить, что бывший солист группы "Лесоповал" счастливо женат на своем концертном директоре Екатерине. В комментариях к фотографии Елены Воробей он передал ей привет от супруги и добавил, что рад работать и общаться. "Любим тебя", – написал Сергей Куприк.