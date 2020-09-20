Валечка забрала? На последнем снимке Борисов был с покойной Легкоступовой

В прошлом месяце российский шоу-бизнес потрясла новость о смерти Валентины Легкоступовой. Не успели телезрители оправиться после одной утраты, как всплыла новость о кончине Михаила Борисова.

Дочь Валентины Легкоступовой уверена, что смерть двух артистов слишком загадочна. Наследница певицы опубликовала архивную фотографию, сделанную за несколько дней до смерти солистки.

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На кадрах отчетливо видно, как Валентина нежно обнимает главного ведущего телепрограммы "Русское лото". Неужели на Легкоступову и Борисова навели порчу?

Пользователи социальной сети встревожены подобным совпадением. Подписчики дочери Валентины негодуют, почему Михаил Борисов так скоропостижно скончался.

"Что за год такой. Последнее фото мамы. Светлая память Михаилу Борисову и Валентине Легкоступовой", – отметила наследница покойной артистки.



Напомним, смерть телеведущего действительно была неожиданной. Борисов никогда не жаловался на здоровье и вел активный образ жизни.

По словам коллег Михаила, мужчине стало плохо во время очередных съемок выпуска "Русского лото". Поговаривают, что он вовсе отказывался от медицинской помощи и долгое время терпеливо ждал улучшений.

Врачи смогли выявить обширное поражение легких, с которым организм 71-летнего Борисова не справлялся. Более того, у телеведущего была зафиксирована остановка сердца.

Однако кончина Валентины Легкоступовой до сих пор окутана тайной. В ее смерти обвиняли и яхтсмена Юрия Фирсова – третьего супруга артистки, и халатное отношение наследников.