"Корова на льду": кривляющуюся Бузову подняли на смех

В эфире Первого канала скоро покажут новый сезон шоу "Ледниковый период", в котором приняла участие Ольга Бузова. В связи с этим телеведущая практически каждый день ездит на тренировки. Как проходят репетиции, знаменитость рассказывает поклонникам.
Во время недавней тренировки Бузова немного отвлеклась и сняла новое видео для TikTok. Поп-дива решила поучаствовать в челлендже: повторить танец из клипа американской хип-хоп исполнительницы Cardi B – WAP. Чтобы кадры получились необычными, Ольга не стала снимать коньки и начала двигаться прямо на льду.
Бузова выгибалась в разные стороны, стараясь удержаться на скользкой поверхности. Вероятно, из-за этого движения Ольги получились не такими грациозными и сексуальными, как задумывалось.
Подписчики достаточно резко высказались насчет стараний телеведущей. "Это так неуклюже выглядит", "Танцует она, а стыдно мне", "Совсем чокнулась уже", "Теперь я знаю, что значит выражение "корова на льду", – написали пользователи Сети.
Напомним, недавно народ сделал замечание Бузовой за чрезмерную ретушь фотографий. По мнению многих поклонников, телеведущая перестала быть похожей на себя.
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