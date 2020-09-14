"Это разве она?": народ не узнал переделанную Бузову

Совсем скоро в эфире Первого канала покажут выпуски нового сезона шоу "Ледниковый период", участницей которого стала Ольга Бузова. Телеведущая практически каждый день ездит на тренировки, в ходе которых разучивает элементы фигурного катания.
Поп-дива щедро делится снимками с репетиций. Однако на некоторых кадрах поклонники едва узнают Бузову. Ее лицо уж слишком отретушировано: ровный тон, увеличенные скулы, ярко выделены глаза и губы. Из-за этого Ольга мало похожа на себя.
Подписчики неоднократно делают замечание телеведущей. Под недавней фотографией пользователи Сети и вовсе набросились на знаменитость. "Снова переборщили с фотошопом", "Мне одной кажется, что фото сильно отфотошопили?", "На себя не похожа совсем", "Перебор", "Это не Бузова. Тут девочке лет 12 на фото", "Это точно вы?", "Перестаралась", "А это разве она?", – написали фолловеры.
Ольга никогда не обращает внимание на такие комментарии. Возможно, у телеведущей нет на это времени, ведь помимо "Ледникового периода" Бузова снимается в проектах "Дом-2", "Бородина против Бузовой", различных ютуб-шоу и выступает на мероприятиях.
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