"Я себя останавливала": Бузова не смогла перебороть чувства к Даве

Поющая ведущая Ольга Бузова призналась, что в начале отношений с блогером Давидом Манукяном (Дава) ей было нелегко. Девушка во многом останавливала себя.

В августе этого года исполнился год, как ведущая Ольга Бузова встречается с Давидом Манукяном. За это время в паре кипели нешуточные страсти – они то ссорились, то мирились и даже едва не расстались. Поклонники без устали следят за профилями звезд в соцсетях, ведь их жизнь покруче любого сериала.

На днях Бузова рассказала о начале их отношений. Оказывается, девушке было очень непросто перестроить себя и дать возможность мужчине быть сильным и заботливым. Инстадиве так и хотелось все сделать самой, ведь она по жизни привыкла всего добиваться самостоятельно.

"Я практически била себя по рукам, когда хотела по привычке сама открыть дверь дома, машины. <...> Прилетаю я с гастролей, время пять утра <...> Давид пишет: "Я тебя встречу", – а меня так и тянет ответить, мол, не надо… Тут я себя останавливала", – приводит слова Бузовой Starhit.

Ольга и Дава познакомились на съемках клипа "Лайкер". Сначала они общались как коллеги, а потом фанаты заподозрили между ними нечто большее. Так и оказалось.

Недавно Ольга Бузова удалила из своего "Инстаграм" несколько совместных снимков с Давидом Манукяном. Поклонники сильно удивились такому поступку и заподозрили, что у звездной пары не все в порядке.

Многие считают пару Манукяна и Бузовой контрактной. Мол, их пиарщики специально разработали такую стратегию отношений, чтобы звезды зарабатывали на своих соцсетях. Однако порой влюбленные демонстрируют неподдельные чувства. Так или иначе, они являются одной из самых популярных пар отечественного шоу-бизнеса.