Сложно даже шнурки завязать: Бузова столкнулась с тяжелыми испытаниями

Вокалистка тренируется больше остальных. Оттачивать элементы она начала еще летом. Первое время знаменитость приезжала на лед через день, однако со временем поняла, что этого недостаточно. Сейчас Ольга Бузова репетирует каждый день.
Надо сказать, что за несколько месяцев звезда сделала большой рывок вперед. Ольга уверенно стоит на коньках, хотя первые дни в проекте она провела в обнимку с бортиком.
Бузова столкнулась с множеством сложностей. Например, рост артистки, 176 сантиметров, является помехой для этого вида спорта. Ольга слишком высокая.
"Все неудобно, не так, как в жизни: ноги надо ставить специальным образом, бедрами двигать – тоже", – заметила вокалистка, а после добавила, что проблемой для нее является даже завязывание шнурков.
Знаменитость не боится критики. К мнению судей проекта "Ледниковый период" звезда относится с уважением. Чаще всего за промахи артистка ругает себя сама. Впрочем, Ольга Бузова иногда мечтает и в свою сторону услышать похвалу. Напомним, в ледовом проекте партнером поющей телеведущей стал фигурист Дмитрий Соловьев.
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