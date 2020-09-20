Умер знаменитый телеведущий Михаил Борисов

Печальную новость сообщили в театральном институте имени Бориса Щукина. Известно, что ведущий сначала попал в больницу – скорую помощь вызвали коллеги Михаила Борисова. Его подключили к аппарату ИВЛ. В больнице звезде поставили диагноз "пневмония".
Состояние артиста ухудшилось при транспортировке его в другую больницу, реанимационные действия медиков не дали результатов. В театре, где помимо телевидения работал Михаил Борисов, отметили, что в его смерть "невозможно поверить". Он был всегда энергичным, полным жизни и немного ироничным.
"Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне", – высказались в театре. "Мы скорбим", – говорится в сообщении учреждения. Известно, что следующая программа выйдет уже без знаменитого телеведущего, ее записали с участием коллег шоумена.
Михаил Борисов много работал в театре, кино и на ТВ. В театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли, которые всегда пользовались зрительским успехом.
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