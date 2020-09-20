Партнер рассказал, почему променял Навку на Семенович

В далеком 1999 году только зарождалась всеми известная шоу-программа "Танцы на льду". Тогда спортсмены были вольны выбирать партнеров и менять их как перчатки. Роман Костомаров решил не отставать от коллег. Олимпийский чемпион отказался от Татьяны Навки и выбрал совершенно неопытную Анну Семенович.

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