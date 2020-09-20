Партнер рассказал, почему променял Навку на Семенович

Только в 2006 году Роман впервые заговорил о сложившейся ситуации на проекте. Фигурист признался, что шоу не только сблизило его со многими коллегами, но и отдалило.
Главной причиной раскола пары фигуристов стали многочисленные ссоры. Олимпийские чемпионы не хотели идти на уступки и морально уничтожали друг друга.
По словам Романа Костомарова, ни один продюсер не мог разрешить их внутренние междоусобицы.
"Конфликты становились все более острыми. Таня тогда уже встречалась с Александром Жулиным, он, естественно, во всех ситуациях за нее заступался. Однажды от него к нам на каток даже приезжал какой-то человек со мной пообщаться", – возмущенно заявил фигурист.
Стоит напомнить, что выбор Романа был весьма удачным. Анна Семенович не подвела профессионального спортсмена и помогла ему стать серебряным призером чемпионата России-2000.
С 1999 года Костомаров и Семенович тесно общаются друг с другом. Ходили слухи, что пара тщательно скрывает свои любовные отношения. Однако фигурист и телеведущая всячески опровергали подобные домыслы.
После неудачных выступлений Костомаров вернулся к Навке и начал готовиться к олимпийским играм. Вместе они стали чемпионами олимпиады 2006 года, двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.
Популярные темы форума
Крым Украинский
Муж не хочет детей
А вы считаете Барановскую симпатичной?
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
У Тарзана беременна любовница
Россия тихо идёт к коммунизму.
20 сентября близко
Зарубина
Мужчины
Перебор