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Партнер рассказал, почему променял Навку на Семенович

Партнер рассказал, почему променял Навку на Семенович

Татьяна Навка. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
В далеком 1999 году только зарождалась всеми известная шоу-программа "Танцы на льду". Тогда спортсмены были вольны выбирать партнеров и менять их как перчатки. Роман Костомаров решил не отставать от коллег. Олимпийский чемпион отказался от Татьяны Навки и выбрал совершенно неопытную Анну Семенович.
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Только в 2006 году Роман впервые заговорил о сложившейся ситуации на проекте. Фигурист признался, что шоу не только сблизило его со многими коллегами, но и отдалило.

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Главной причиной раскола пары фигуристов стали многочисленные ссоры. Олимпийские чемпионы не хотели идти на уступки и морально уничтожали друг друга.

По словам Романа Костомарова, ни один продюсер не мог разрешить их внутренние междоусобицы.

"Конфликты становились все более острыми. Таня тогда уже встречалась с Александром Жулиным, он, естественно, во всех ситуациях за нее заступался. Однажды от него к нам на каток даже приезжал какой-то человек со мной пообщаться", – возмущенно заявил фигурист.

Стоит напомнить, что выбор Романа был весьма удачным. Анна Семенович не подвела профессионального спортсмена и помогла ему стать серебряным призером чемпионата России-2000.

С 1999 года Костомаров и Семенович тесно общаются друг с другом. Ходили слухи, что пара тщательно скрывает свои любовные отношения. Однако фигурист и телеведущая всячески опровергали подобные домыслы.

После неудачных выступлений Костомаров вернулся к Навке и начал готовиться к олимпийским играм. Вместе они стали чемпионами олимпиады 2006 года, двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.

Автор: 20 сентября 2020, 11:20 Источник: RT ✓ Надежный источник

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