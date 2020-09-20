Валерия заявила о близости с бывшей женой Пригожина

Артистка сообщила, что поддерживает хорошие отношения с Лейлой Фаттаховой и ее дочкой. Певица Валерия настроена дружелюбно.

Жена Иосифа Пригожина добавила в инстаграм-канал фото в компании мужа, его дочери Елизаветы и его бывшей возлюбленной Лейлы. В кадре все четверо стоят на улице, улыбаясь и обнимая друг друга. По словам певицы Валерии, она и Иосиф поддерживают теплые отношения с Лейлой и Елизаветой. Звезда считает, что ее близость с дочерью и экс-супругой Пригожина – редкое проявление борьбы со стереотипами.

Артистка заявила, что Елизавета, Лейла, Иосиф и она – близкие по духу люди, которые стали родными. Валерия призналась, что искренне не понимает людей, которые одержимы установкой, что все бывшие жены и дети являются врагами настоящих жен и детей. Женщина полагает, что многие люди ищут подвох, когда видят живые примеры того, что эта установка лишь стереотип. Звезда поблагодарила супруга за то, что в ее жизни появились Елизавета и Лейла. Она сообщила, что испытывает к ним добрые искренние чувства, и подчеркнула, что жизнь – удивительная штука.

Поклонники поп-дивы прокомментировали ее снимок. Многие фанаты оценили мудрость артистки и поддержали ее мысли, оставив комплименты и приятные слова. "Смотрю на Вас и душа искренне радуется!", " Молодцы, умным людям нечего делить", " Пусть таких как вы будет больше. Люблю безгранично", – написали фанаты певицы Валерии.