Пригожин обнародовал шокирующее видео с рыдающей Валерией

Накануне 21-летний наследник Иосифа Пригожина и певицы Валерии женился. Торжественное событие прошло в одном из самых дорогих столичных ресторанов. Остается только гадать, Валерия так сильно рыдала на свадьбе из-за стоимости торжества или из-за трогательного момента.

Многие звезды стали свидетелями красочного торжества наследника Иосифа Пригожина. Поздравить молодоженов решились Стефания и Инна Маликовы, Николай Басков и другие представители российского шоу-бизнеса.

Шикарная невеста Арсения Шульгина блистала в нежном платье, которое подчеркнуло ее округлившийся животик. Среди гостей нашлись и те, кто оценил интересное положение возлюбленной звездного наследника.

Некоторые посчитали, что незапланированная беременность послужила толчком для скорейшей свадьбы. Несмотря на все сплетни и домыслы, поговаривают, что Арсений самостоятельно оплатил все расходы на торжество.

Поэтому слезы Валерии были весьма оправданы. Счастливая мать не могла сдержать своих эмоций и искреннее радовалась за сына. Иосиф Пригожин, как профессиональный продюсер, запечатлел этот трогательный момент.

В самые важные минуты торжества, когда молодожены давали клятвы друг другу, музыкальный продюсер заснял на видео реакцию Валерии. На кадрах отчетливо видно, как артистка долгое время не могла успокоиться.

Этот год стал весьма успешным для семьи Валерии. Ранее певице удалось женить своего старшего сына Артемия. Стоит отметить, что единственная дочка пока не строит дальнейших планов на замужество, а вовсю занимается своей сольной карьерой.