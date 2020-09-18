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Отощавшая Валерия удивила неожиданным заявлением

Отощавшая Валерия удивила неожиданным заявлением

Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Валерия похвасталась точеными формами. При этом она призналась, что склонна к полноте.
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В своем инстаграм-аккаунте звезда опубликовала фото в спортивных леггинсах и топе. Фолловеры пришли в восторг от того, как знаменитости удается сохранять идеальный пресс и стройность.

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(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Одна из подписчиц певицы Валерии предположила, что артистка не склонна набирать килограммы. Знаменитость ответила россиянке неожиданным признанием. "Я склонна к полноте. Но наша предрасположенность ничего не значит по сравнению с тем, как мы живем", – высказалась исполнительница.

Многие решили, что певица Валерия так шутит, на это замечание артистка заверила, что ее слова подтверждают анализы. После этих слов ошарашенные поклонники сделали звезде множество комплиментов.

Напомним, певица Валерия уже много лет сидит на жесткой диете. Она полностью исключила из своего рациона сладкое, мучное и жирное. Именно благодаря этому артистка остается в прекрасной форме.

Как писали "Дни.ру", супруг певицы Валерии продюсер Иосиф Пригожин в конце лета сообщил, что похудел на три килограмма. Такой результат его неприятно удивил – артист думал, что сбросил больше.

Автор: 18 сентября 2020, 09:25 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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